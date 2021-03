(Di giovedì 11 marzo 2021) Addio a Lou, l’ingegnere olandese che ha rivoluzionato il mondo della musica. Aveva 94 anni. AMSTERDAM – Si è spento Lou. L’ingegnere olandese aveva 94 anni. Il decesso è avvenuto nella sua abitazione di Duizel.della musicassetta E’ stato il padre della musicassetta. Una vera e propria rivoluzione che ha reso la musica più democratica e alla portata di tutti. E molto pratica, dato che i testi potevano così essere trasportati in una scatola di plastica che entrava anche nella tasca di una giacca. Un successo clamoroso, con più di 100 miliardi di esemplari venduti in tutto il mondo. https://www.youtube.com/watch?v=VmUCndt5Mzo&ab channel=MysteriologyGli anni in Philips Nato a Rijswijk il 21 giugno 1926, Loucominciò la sua carriera costruendo una radio per la sua ...

Advertising

Agenzia_Ansa : È morto a 94 anni l'ingegnere olandese Lou Ottens, rivoluzionario inventore negli anni '60 delle musicassette di cu… - Corriere : Morto Lou Ottens, inventore delle musicassette: ha rivoluzionato la musica - HuffPostItalia : Morto a 94 anni Lou Ottens, inventò le musicassette. Oltre 100 miliardi di esemplari venduti - news_mondo_h24 : E’ morto Lou Ottens, l’inventore delle musicassette - Enric067 : RT @HuffPostItalia: Morto a 94 anni Lou Ottens, inventò le musicassette. Oltre 100 miliardi di esemplari venduti -

Ultime Notizie dalla rete : morto Lou

Cecilia Mussi per 'www.corriere.it'ottens Lodewijk Frederik Ottens, ingegnere olandese inventore delle musicassette, èsabato scorso nella sua casa di Duizel a 94 anni. Dopo la laurea aveva iniziato a lavorare in Philips, ...E'a 94 anni l'ingegnere olandeseOttens, rivoluzionario inventore negli anni '60 delle musicassette di cui sono stati vendute pi di 100 miliardi di esemplari in questi ...Lou Ottens, inventore negli anni Sessanta delle musicassette, è morto. L’ingegnere olandese ha rivoluzionato il modo in cui si fruisce la musica in ...È morto a 94 anni l'ingegnere olandese Lou Ottens, rivoluzionario inventore negli anni '60 delle musicassette, che, come direttore tecnico della Philips prese parte anche allo sviluppo del compact dis ...