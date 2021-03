Draghi, l’annuncio è appena arrivato: “Accadrà alle 17” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Oggi la cabina di regia, sul tavolo divieti e restrizioni per fermare il contagio e arginare il covid. Zona rossa nei weekend, zona gialla rafforzata con divieti, regole e restrizioni più severi rispetto a quanto previsto dal nuovo Dpcm di marzo. A quanto apprende l'Adnkronos, la cabina di regia a Palazzo Chigi per decidere possibili nuove strette per arginare la diffusione del coronavirus si terrà alle 17 di oggi. Alla riunione, oltre a un esponente per ogni forza di maggioranza, dovrebbe prendere parte anche il premier Mario Draghi. Domani, invece, dovrebbe essere prevista per domani la cabina di regia governo-Regioni ed enti locali sulle nuove misure di contenimento. Le valutazioni potrebbero portare all'adozione di misure già nei prossimi giorni, in tempi relativamente brevi. L'urgenza è dettata dai dati che arrivano quotidianamente. ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 10 marzo 2021) Oggi la cabina di regia, sul tavolo divieti e restrizioni per fermare il contagio e arginare il covid. Zona rossa nei weekend, zona gialla rafforzata con divieti, regole e restrizioni più severi rispetto a quanto previsto dal nuovo Dpcm di marzo. A quanto apprende l'Adnkronos, la cabina di regia a Palazzo Chigi per decidere possibili nuove strette per arginare la diffusione del coronavirus si terrà17 di oggi. Alla riunione, oltre a un esponente per ogni forza di maggioranza, dovrebbe prendere parte anche il premier Mario. Domani, invece, dovrebbe essere prevista per domani la cabina di regia governo-Regioni ed enti locali sulle nuove misure di contenimento. Le valutazioni potrebbero portare all'adozione di misure già nei prossimi giorni, in tempi relativamente brevi. L'urgenza è dettata dai dati che arrivano quotidianamente. ...

Advertising

Ettore572 : RT @tg2rai: Da @Palazzo_Chigi l'annuncio del presidente del Consiglio #Draghi: 'Con il potenziamento del piano vaccinale la via d'uscita no… - tg2rai : Da @Palazzo_Chigi l'annuncio del presidente del Consiglio #Draghi: 'Con il potenziamento del piano vaccinale la via… - real_Tendimer : Quando #Conte annunciò che l'Italia diventava 'zona protetta', mi sentii un animale in via di estinzione... Dopo un… - Giusepp27220664 : Esattamente un anno fa l’Italia fu messa in ginocchio a causa di una pandemia Mondiale,l’annuncio del lockdown. un… - johnnyna51 : @petergomezblog Draghi dixit : prima i fatti e poi gli annunci . Non l’annuncio dell’accelerazione dei vaccini ma i vaccini subito. -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi l’annuncio Draghi: «Il piano vaccini accelera, la via d’uscita non è lontana» Il Sole 24 ORE