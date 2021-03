Costruzione dal basso: le parole di Andreazzoli (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nelle ultime settimane si parla molto del tema riguardo una tattica sempre più usata nel gioco. Nel corso del suo intervento al TMW News Andreazzoli, da allenatore e grande studioso di calcio ha espresso la sua opinione a riguardo la Costruzione dal basso Costruzione dal basso, cos’è? Nelle ultime settimane si è creato un dibattito su un aspetto preciso del calcio giocato: la cosiddetta “Costruzione dal basso”. Questa pratica consiste nel tentativo di far partire le azioni dalla difesa, giocando la palla a terra e con passaggi corti, senza ricorrere ai più tradizionali lanci verso la metà campo per superare la pressione avversaria. Questa Costruzione ormai diffusa da anni suggerisce che gli allenatori siano sempre più convinti che sia più ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 10 marzo 2021) Nelle ultime settimane si parla molto del tema riguardo una tattica sempre più usata nel gioco. Nel corso del suo intervento al TMW News, da allenatore e grande studioso di calcio ha espresso la sua opinione a riguardo ladaldal, cos’è? Nelle ultime settimane si è creato un dibattito su un aspetto preciso del calcio giocato: la cosiddetta “dal”. Questa pratica consiste nel tentativo di far partire le azioni dalla difesa, giocando la palla a terra e con passaggi corti, senza ricorrere ai più tradizionali lanci verso la metà campo per superare la pressione avversaria. Questaormai diffusa da anni suggerisce che gli allenatori siano sempre più convinti che sia più ...

pisto_gol : Guardiola, Klopp, Zidane, Tuchel, Conte, Sarri, Pirlo, Pochettino, Lopetegui, Bielsa, Ancelotti : tutti i migliori… - it_inter : L'Inter di #Conte ricorda abbastanza l'Inter di #Mourinho nella struttura e nella mentalità, punto di differenza la… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: #Grecia, #Cipro e #Israele hanno firmato un accordo per la costruzione di un'infrastruttura sottomarina per il trasport… - pietro90158665 : @GiAdUzZoLa90 @_grazy87 Ok arthur non perde mai la palla costruzione dal basso ma quando verticalizza? - EURACTIVItalia : #Grecia, #Cipro e #Israele hanno firmato un accordo per la costruzione di un'infrastruttura sottomarina per il tras… -