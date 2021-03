Coni | Figc e Lega a Draghi | “Infrastrutture sportive in condizioni critiche”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) I presidenti di, quindi rispettivamente Giovanni Malagò, Gabriele Gravina e Paolo Dal Pino, hanno scritto una lettera a Mario, Presidente del Consiglio dei Ministri e titolare della degovernativa per lo sport. Una lettera per porre l’attenzione sulledegli impianti italiani e sul momento difficile che sta vivendo il calcio italiano. Si tratta degli stessi temi toccati nella lettera inviata a Giuseppe Conte il 19 dicembre scorso, che è stata alta anche in quella rivolta a. “Lenel nostro Paese versano indecisamente”, si legge, “e rappresentano, nei fatti, un freno allo sviluppo e alla ...

...non proseguire l'attività come autorizzata dalla. Rispetto alla ripresa degli allenamenti collettivi, gli stessi potranno essere effettuati solo quando l'iter di riconoscimento da parte del...Questa mattina i Presidenti di, Giovanni Malagò,, Gabriele Gravina e Lega Serie A, Paolo Dal Pino, hanno inviato una lettera al Presidente del Consiglio, Mario Draghi, per evidenziare il difficile momento che sta vivendo ...CALCIO - Parola fine per i campionati dalla Promozione in giù Si è svolta oggi a Roma, la riunione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti. All’ordine del giorno, l’atteso indirizzo su ...“ Le infrastrutture sportive nel nostro Paese versano in condizioni decisamente critiche – come è scritto nella lettera - e rappresentano, nei fatti, un freno allo sviluppo e alla crescita del sistema ...