(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tutto pronto per l’in Italia della prima stagione di, latelevisivade Il. Ideata dal duo Alex Kurtzman e Jenny Lumet, lava in onda sulla CBS, l’emittente che ha trasmesso negli Stati Uniti l’intervista di Meghan e Harry. Nel nostro Paese sarà visibile su Rai 2, con un ritardo di un paio di mesi rispetto alla programmazione originaria negli USA, dove laha fatto il suo esordio nello scorso mese di febbraio. Al momento ilincentrato sul personaggio diStarling ha ottenuto un discreto riscontro di pubblico, con i primi due episodi visti da oltre quattro milioni di telespettatori, anche se gli ascolti delle successive ...

tuttopuntotv : Clarice, in arrivo su Rai 2 la serie sequel de Il Silenzio degli Innocenti -

