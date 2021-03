Ancora polemiche su Sanremo | don Patriciello | “Non mortifichiamo la fede delle vecchiette”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLe luci sul palco del teatro Ariston si sono spente ormai da giorni eppure continuano a sibilare coloro i quali non hanno amato questa edizione del festival dianzi hanno bocciato le esibizioni di artisti come Achille Lauro. Questa volta è dona difendere le sue “”, il parroco del Parco Verde di Caivano si scaglia contro la 71esima edizione del Festival della canzone italiana. “Non ho visto il festival di– ha scritto donsu Facebook – ho visto invece le mieaddolorate per le ben studiate trasgressioni. Meritano rispetto. Nessuno mortifichi la loro”. Il parroco si riferisce alle esibizioni del cantante Achille Lauro che durante l’ultima serata del festival, alla fine della sua ...

Questa volta è don Patriciello a difendere le sue "vecchiette", il parroco del Parco Verde di Caivano si scaglia contro la 71esima edizione del Festival della canzone italiana. "Non ho visto il festiv ...