Vecino: «Zero minuti quest’anno? L’importante è farsi trovare sempre pronti» (Di martedì 9 marzo 2021) Matias Vecino ha parlato ai microfoni di Sport890 della sua stagione all’Inter e del lungo infortunio che l’ha condizionato Matias Vecino ha parlato ai microfoni di Sport890 della sua stagione. Queste le dichiarazioni del centrocampista. «L’Inter ha una rosa molto ampia e devi essere umile e capire che a volte non giochi. L’importante sarà farsi trovare pronto quando mi verrà data l’opportunità. Lukaku? Un gigante buono. Qui si sente fisicamente più potente rispetto ai difensori e non puoi andare allo scontro con lui. E’ impossibile, ha grande forza. Rinvio qualificazioni Mondiali? Immagino sarebbe stato difficile giocare queste partite e i club avrebbe prestito a fatica i loro giocatori alle nazionali. Peccato, le avrei volute giocare dato che ho perso le ultime a causa dell’infortunio» Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 9 marzo 2021) Matiasha parlato ai microfoni di Sport890 della sua stagione all’Inter e del lungo infortunio che l’ha condizionato Matiasha parlato ai microfoni di Sport890 della sua stagione. Queste le dichiarazioni del centrocampista. «L’Inter ha una rosa molto ampia e devi essere umile e capire che a volte non giochi.saràpronto quando mi verrà data l’opportunità. Lukaku? Un gigante buono. Qui si sente fisicamente più potente rispetto ai difensori e non puoi andare allo scontro con lui. E’ impossibile, ha grande forza. Rinvio qualificazioni Mondiali? Immagino sarebbe stato difficile giocare queste partite e i club avrebbe prestito a fatica i loro giocatori alle nazionali. Peccato, le avrei volute giocare dato che ho perso le ultime a causa dell’infortunio» Leggi su ...

