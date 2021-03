Tommaso Zorzi | la sua risposta ai gossip | “Maria De Filippi? Magari”

(Di martedì 9 marzo 2021) Ancora fresco di vittoria al Grande Fratello Vip,pensa al futuro: dichiarazione d’amore aDe. Tutto per lei. Quando si vince, si cavalca l’onda. Succede un… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

trash_italiano : Tommaso Zorzi VINCE IL #GFVIP ? - QuiMediaset_it : Chiusura record per la quinta edizione di #GFVIP leader della serata con il 25.4% di share e 4.300.000 spettatori.… - carmelitadurso : Un po’ di tempo fa ?? #colcuore?? @tommaso_zorzi #tzvip - basicleoo : RT @homersuldivano: Per quelli che guarderanno #titanic questa sera: Se penserete a @stefyorlando & @tommaso_zorzi Retweettate #GOLDENTRIO… - Gracy07129915 : @Tiziana8709 @Sa6146 @tommaso_zorzi Ti vogliamo bene Tommy un po di riposo ci sta ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

La nuova avventura diè uscito dalla casa del Grande Fratello Vip soltanto pochi giorni fa, ma sta già pensando di tornare sul piccolo schermo. Secondo quanto riporta ...Terza classificata del Grande Fratello Vip 5 vinto da, ieri sera Stefania Orlando è stata ospite de Live - Non è la d'Urso accompagnata dal marito Simone Gianlorenzi, come potete vedere ...Ancora fresco di vittoria al Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi pensa al futuro: dichiarazione d'amore a Maria De Filippi. Tutto per lei ...Secondo quanto emerso nelle ultime ore su diversi siti di gossip e anticipazioni il fresco vincitore del reality di Canale cinque potrebbe essere molto presto arruolato dalla regina di casa Mediaset, ...