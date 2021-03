The Pozzolis Family, “A-LIVE! Perché sopravvivere ai figli è una cosa da ridere” posticipa il tour all’autunno 2021 (Di martedì 9 marzo 2021) In seguito alle ultime disposizioni governative in contrasto al Covid-19 e al perdurare dello Stato d’Emergenza dovuto alla situazione pandemica che sta interessando l’Italia e il resto del mondo, le prossime date di “A-LIVE! Perché sopravvivere AI figli È UNA cosa DA ridere!”, previste nel mese di maggio 2021, vengono posticipate all’autunno 2021. I biglietti già acquistati in precedenza restano validi per le nuove date. La The Pozzolis Family riprenderà il tour, prodotto da Vivo Concerti e Show Reel Factory, a novembre e dicembre 2021. Partirà venerdì 12 novembre a Brescia, presso il Dis Play, proseguendo a Conegliano, sabato 20, presso il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 9 marzo 2021) In seguito alle ultime disposizioni governative in contrasto al Covid-19 e al perdurare dello Stato d’Emergenza dovuto alla situazione pandemica che sta interessando l’Italia e il resto del mondo, le prossime date di “A-AIÈ UNADA!”, previste nel mese di maggio, vengonote. I biglietti già acquistati in precedenza restano validi per le nuove date. La Theriprenderà il, prodotto da Vivo Concerti e Show Reel Factory, a novembre e dicembre. Partirà venerdì 12 novembre a Brescia, presso il Dis Play, proseguendo a Conegliano, sabato 20, presso il ...

