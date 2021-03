Tempesta d’amore, casting news: arriva SELINA, amica di Ariane e futuro amore di Christoph! (Di martedì 9 marzo 2021) Nella sua vita Christoph Saalfeld (Dieter Bach) non ha avuto molta fortuna con le donne, tanto che l’ultima ad aver conquistato il suo cuore gli ha rubato ogni cosa. Gli basterà però incontrare la persona giusta per ritrovare fiducia nel mondo femminile… Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore entrerà infatti in scena un personaggio destinato a stravolgere la vita dell’affascinante albergatore. Ecco di chi si tratta! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: SELINA arriva al Fürstenhof SELINA e Christoph si incontrano, Tempesta d’amore © ARD/Christof ArnoldDopo la fine della sua drammatica storia con Eva Saalfeld (Uta Kargel), Christoph aveva giurato di aver chiuso ... Leggi su tvsoap (Di martedì 9 marzo 2021) Nella sua vita Christoph Saalfeld (Dieter Bach) non ha avuto molta fortuna con le donne, tanto che l’ultima ad aver conquistato il suo cuore gli ha rubato ogni cosa. Gli basterà però incontrare la persona giusta per ritrovare fiducia nel mondo femminile… Nelle prossime puntate italiane dientrerà infatti in scena un personaggio destinato a stravolgere la vita dell’affascinante albergatore. Ecco di chi si tratta!, anticipazioni puntate tedesche:al Fürstenhofe Christoph si incontrano,© ARD/Christof ArnoldDopo la fine della sua drammatica storia con Eva Saalfeld (Uta Kargel), Christoph aveva giurato di aver chiuso ...

