Space Jam 2, cambiare il design di Lola Bunny è davvero una scelta femminista? (Di martedì 9 marzo 2021) Il nuovo look di Lola Bunny apre il dibattito sulla rappresentazione dei personaggi femminili: per essere forti non devono essere sensuali? Leggi su it.mashable (Di martedì 9 marzo 2021) Il nuovo look diapre il dibattito sulla rappresentazione dei personaggi femminili: per essere forti non devono essere sensuali?

gibbannato : @sciefomi lo so anche l'immagine 'originale' di Space Jam 1 che sta girando è una fanart - romangoventi : l'unico tweet su Space Jam 2 che voglio vedere è questo punto stop - ohmyramsey : @fdrp16 da tutta questa polemica sulle TETTE di un CARTONE ANIMATO senza contare che lola era senza tette pure nel… - ohmyramsey : scritto rant lunghissimo sulla polemica su lola bunny poi immediatamente cancellato perché non me lo fa fare nessun… - sabiwabi_ : RT @deniroheart: nei bozzetti originali Lola non ha il seno pronunciato, è stata poi adibita così per Space Jam, quindi magari é sempliceme… -