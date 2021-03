Sconcerti durissimo: “Osimhen ha doti fisiche, ma non sa giocare a calcio” (Di martedì 9 marzo 2021) Sconcerti ha espresso un giudizio durissimo su Victor Osimhen, per il giornalista il calciatore ha doti fisiche ma non sa giocare a calcio L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 9 marzo 2021)ha espresso un giudiziosu Victor, per il giornalista il calciatore hama non saL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Sal16448498 : ????????????????Sconcerti durissimo: 'Osimhen? Non sa giocare a calcio' - emilio_giuliano : Se è quello che diceva che #ronaldo nella Juve di Allegri avrebbe fatto panchina, siamo tranquilli. ?????? - tuttonapoli : Sconcerti durissimo: 'Osimhen? Non sa giocare a calcio' - mr_kubra : RT @GoalItalia: Mario Sconcerti durissimo col Milan: 'Una grande società non guarda la propria squadra allontanarsi dal campionato mentre i… - GoalItalia : Mario Sconcerti durissimo col Milan: 'Una grande società non guarda la propria squadra allontanarsi dal campionato… -