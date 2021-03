Reggio Emilia entra nella rete dei “modellatori globali” (Di martedì 9 marzo 2021) REGGIO EMILIA – Si chiamano “modellatori globali” e sono giovani under 30 che in tutto il mondo elaborano soluzioni innovative alle “sfide della contemporaneità”, a cominciare da quelle attuali pandemica e ambientale. Una rete promossa dalla Fondazione senza fini di lucro del “Forum economico mondiale”, diffusa in 151 Paesi con 446 gruppi di lavoro, e in cui entra oggi anche Reggio Emilia, prima città italiana (delle 11 totali) non capoluogo di regione e unica in Emilia-Romagna. La collocazione fisica del “nodo” della rete (cosiddetto “hub”) sarà in particolare all’interno del “Laboratorio Aperto” per l’innovazione sociale voluto dal Comune ai Chiostri di San Pietro. Oltre all’amministrazione aderiscono all’iniziativa Legacoop, Confcooperative, Reggio Children, Impact Hub e Arci. Leggi su dire (Di martedì 9 marzo 2021) REGGIO EMILIA – Si chiamano “modellatori globali” e sono giovani under 30 che in tutto il mondo elaborano soluzioni innovative alle “sfide della contemporaneità”, a cominciare da quelle attuali pandemica e ambientale. Una rete promossa dalla Fondazione senza fini di lucro del “Forum economico mondiale”, diffusa in 151 Paesi con 446 gruppi di lavoro, e in cui entra oggi anche Reggio Emilia, prima città italiana (delle 11 totali) non capoluogo di regione e unica in Emilia-Romagna. La collocazione fisica del “nodo” della rete (cosiddetto “hub”) sarà in particolare all’interno del “Laboratorio Aperto” per l’innovazione sociale voluto dal Comune ai Chiostri di San Pietro. Oltre all’amministrazione aderiscono all’iniziativa Legacoop, Confcooperative, Reggio Children, Impact Hub e Arci.

Advertising

RegioneER : #covid Dal 4 marzo tutti i comuni della Città metropolitana di Bologna e della provincia di Modena in zona rossa, q… - RegioneER : Il presidente di @RegioneER , @sbonaccini ha firmato l’ordinanza: istituita la zona rossa per comuni Città Metropol… - gaiaitaliacom : A Reggio Emilia il leghista sconfitto voleva il sì ad una mozione “contro l’istigazione all’odio” - Axeldml2 : RT @RadioSavana: Nigeriano, con precedenti per droga e furto, si spoglia per poi farsi il bagnetto nella fontana Obelisco a Reggio Emilia.… - gaiaitaliacom : Reggio EMilia. l’11 e 12 marzo limitazioni al traffico in via Emilia San Pietro -