Nuova stretta e turbo su campagna vaccinale: Draghi studia "exit strategy" (Di martedì 9 marzo 2021) In un drammatico ed estenuante gioco dell'oca, a distanza di un anno esatto, siamo tornati di nuovo al punto di partenza. Dalla curva dei contagi, infatti, continuano ad arrivare notizie decisamente poco rassicurante e da giorni ormai il trend è in costante crescita. VERSO Nuova stretta – Ci troviamo tutti di fronte a un nuovo peggioramento dell'emergenza sanitaria. Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus". Parole tutt'altro che sibilline, quelle pronunciate ieri in un videomessaggio dal Premier Mario Draghi, che anticipano una probabile stretta in tempi piuttosto rapidi per cercare di domare la curva e accelerare sul fronte della campagna vaccinale. La pandemia non è ancora sconfitta ma si intravede, con l'accelerazione del piano dei vaccini, una via ...

