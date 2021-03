«Nel Pd ci sono cancri da estirpare». Rocco Casalino fa esplodere i dem. E le scuse non spengono le polemiche (Di martedì 9 marzo 2021) «È troppo forte? Forse ho usato un’espressione sbagliata». Solo una volta incalzato da Serena Bortone, che lo stava intervistando a Oggi è un altro giorno su Rai Uno, Rocco Casalino torna indietro e ammette di aver esagerato. L’ex portavoce di Palazzo Chigi ha aveva appena finito di definire «cancri» alcuni elementi del Partito Democratico. Riportiamo qui il passaggio completo: «Io ho capito una cosa: ci sono alcune persone del Partito Democratico che sono straordinarie. Noi del Movimento abbiamo anche attaccato il Pd, che forse merita di essere attaccato, ma alcune persone sono straordinarie, come Zingaretti, o Franceschini che ho conosciuto personalmente . E poi ci sono alcuni cancri, alcuni elementi devastanti che riescono a distruggere anche ... Leggi su open.online (Di martedì 9 marzo 2021) «È troppo forte? Forse ho usato un’espressione sbagliata». Solo una volta incalzato da Serena Bortone, che lo stava intervistando a Oggi è un altro giorno su Rai Uno,torna indietro e ammette di aver esagerato. L’ex portavoce di Palazzo Chigi ha aveva appena finito di definire «» alcuni elementi del Partito Democratico. Riportiamo qui il passaggio completo: «Io ho capito una cosa: cialcune persone del Partito Democratico chestraordinarie. Noi del Movimento abbiamo anche attaccato il Pd, che forse merita di essere attaccato, ma alcune personestraordinarie, come Zingaretti, o Franceschini che ho conosciuto personalmente . E poi cialcuni, alcuni elementi devastanti che riescono a distruggere anche ...

