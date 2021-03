Maestra arrestata a Cuneo per maltrattamenti (Di martedì 9 marzo 2021) Una Maestra è stata arrestata a Cuneo. L’accusa per la 57enne è quella di percosse ai suoi alunni. Cuneo – Una Maestra di 57 anni è stata arrestata a Cuneo per insulti e percosse ai bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni. Il blitz è scattato nelle prime ore di martedì 9 marzo 2021 al termine di una lunga indagine iniziata dopo la denuncia da parte di alcuni genitori. Le indagini proseguiranno nelle prossime settimane per accertare se si è trattato di un episodio isolato oppure in passato erano successe altre vicende simili. L’insegnante era stata assunta con un contratto a tempo determinato per l’emergenza coronavirus. L’indagine L’indagine è scattata subito dopo la denuncia dei genitori. I bambini, infatti, tornavano a casa piangendo e raccontando cosa ... Leggi su newsmondo (Di martedì 9 marzo 2021) Unaè stata. L’accusa per la 57enne è quella di percosse ai suoi alunni.– Unadi 57 anni è stataper insulti e percosse ai bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni. Il blitz è scattato nelle prime ore di martedì 9 marzo 2021 al termine di una lunga indagine iniziata dopo la denuncia da parte di alcuni genitori. Le indagini proseguiranno nelle prossime settimane per accertare se si è trattato di un episodio isolato oppure in passato erano successe altre vicende simili. L’insegnante era stata assunta con un contratto a tempo determinato per l’emergenza coronavirus. L’indagine L’indagine è scattata subito dopo la denuncia dei genitori. I bambini, infatti, tornavano a casa piangendo e raccontando cosa ...

