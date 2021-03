Lockdown soft con 30mila casi giornalieri? Le ipotesi per la nuova stretta (Di martedì 9 marzo 2021) Nuove restrizioni in arrivo per contenere la terza ondata dell’epidemia COVID? L’ipotesi diventa sempre più concreta. La soglia dei 30mila casi giornalieri potrebbe far scattare la cosiddetta super zona rossa in Italia, nei weekend, mentre durante la settimana su tutto il territorio nazionale varrebbero le misure valide in zona arancione scuro. Ovvero scuole di ogni ordine e grado chiuse come bar e ristoranti. “Ci troviamo tutti di fronte, in questi giorni, a un nuovo peggioramento dell’emergenza sanitaria. Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus. Ma soprattutto il governo deve fare la sua. Anzi deve cercare ogni giorno di fare di piu’. La pandemia non e’ ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei vaccini, una via d’uscita non lontana. Voglio cogliere questa ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Nuove restrizioni in arrivo per contenere la terza ondata dell’epidemia COVID? L’diventa sempre più concreta. La soglia deipotrebbe far scattare la cosiddetta super zona rossa in Italia, nei weekend, mentre durante la settimana su tutto il territorio nazionale varrebbero le misure valide in zona arancione scuro. Ovvero scuole di ogni ordine e grado chiuse come bar e ristoranti. “Ci troviamo tutti di fronte, in questi giorni, a un nuovo peggioramento dell’emergenza sanitaria. Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus. Ma soprattutto il governo deve fare la sua. Anzi deve cercare ogni giorno di fare di piu’. La pandemia non e’ ancora sconfitta ma si intravede, con l’accelerazione del piano dei vaccini, una via d’uscita non lontana. Voglio cogliere questa ...

