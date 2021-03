Lavoro | il 23% teme dei dipendenti teme di perdere il posto

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 9 marzo 2021) Dai risultati del primo report di #fragilitalia, l’osservatorio di areastudi Legacoop nato dalla collaborazione con Ipsos e centro studi di Unioncamere Emilia-Romagna, che, attraverso lo strumento dell’indagine di opinione e del ricorso ai più recenti e affidabili dati disponibili, intende monitorare l’evoluzione dei principali fenomeni sociali ed economici che segnano questa fase della storia italiana, emerge come il 23% del campione del sondaggio ritiene probabile diildie il 18% che l’azienda in cui lavora sia costretta a chiudere. Rispetto al dato medio di chidiil, le categorie che più avvertono questo rischio sono il ceto popolare (46%), gli under 30 (31%), le donne (27%). Parallelamente, a fronte del 18% che ...