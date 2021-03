Juventus-Porto | Nedved è una furia | prende a calci tutto VIDEO

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Pavelsu tutte le furie dopo l’eliminazione delladalla Champions League per mano del. Il vice presidente dei bianconeri è stato infatti immortalato mentre sfogava la sua rabbiando auno dei tabelloni pubblicitari presenti a bordo campo. Un gesto sicuramente dettato dalla stizza, ma che sarebbe meglio evitare. In alto ildell’accaduto. SportFace.

eliminata dalagli ottavi di Champions: allo Stadium finisce 3 - 2, sarebbe servito un altro gol alla banda di Pirlo dopo la sconfitta dell'andata. Prima occasione di Morata che di ...23.44 Champions League,eliminata La Juve batte 3 - 2 il, ma non basta. Ai quarti passano i portoghesi. Portoghesi avanti su rigore al 19':fallo di Demiral su Taremi, dal dischetto segna Sergio Oliveira. Nella ...Al termine della gara di Champions League tra Juventus e Porto, conclusasi con l'eliminazione dai bianconeri dalla competizione, il tecnico bianconero Andrea Pirlo ha parlato ai microfoni di Sky Sport ...Finisce l’avventura della Juventus in Champions League: i bianconeri di Pirlo superano 3-2 il Porto ai tempi supplementari ma escono di scena agli ottavi. Dopo il ko per 2-1 dell’andata, la Vecchia Si ...