Il Tarì non si ferma, dal 12 marzo al via Open Anteprime: 4 giorni dedicati al business B2B del gioiello (Di martedì 9 marzo 2021) Il Tarì, polo distributivo e produttivo di Marcianise, da venerdì 12 a lunedì 15 marzo organizzerà quattro giorni interamente dedicati al business B2B del gioiello, con un programma di speciali promozioni ed occasioni ad hoc che permetteranno di coinvolgere attivamente tutti i player del mercato. L'appuntamento nasce dalla posizione di osservatore speciale che il Centro riveste, grazie alle 380 aziende che ospita quotidianamente e che prenderanno parte all'evento. Il Tarì ha deciso di rispondere concretamente alle esigenze espresse dal mondo del dettaglio italiano, che riconosce al Centro il primato come unica piattaforma nazionale di servizi e distribuzione dedicata stabilmente ai professionisti del settore orafo.

