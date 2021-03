Elodie contro gli hater: “Ci stanno un sacco di stro*zi frustrati” (Di martedì 9 marzo 2021) Elodie si sfoga su Instagram commentando le offese ricevute da parte degli hater Questa mattina la cantante Elodie si è sfogata contro alcuni hater che hanno criticato un suo vecchio video, dove lei ancora 18enne, sostiene il provino ad X Factor nel 2008. Così con una clip sulle storie Instagram Elodie dice: “Ho letto un po’ di commenti – dice la cantante – Commenti senza senso. Qualcuno mi ha detto che sono una piccola trans. Non sono una trans, ma se anche fosse, non sarebbe un’offesa. Che c’è di brutto?”. E ancora alle offese sul suo aspetto fisico, l’artista reduce dal successo di Sanremo in veste di co-conduttrice, sottolinea: “C’è chi dice ‘si vede che crescendo si è rifatta come tutte le altre’. Non mi sono rifatta. E anche qui non vedo dove sarebbe il problema”. E ancora sulle ... Leggi su 361magazine (Di martedì 9 marzo 2021)si sfoga su Instagram commentando le offese ricevute da parte degliQuesta mattina la cantantesi è sfogataalcuniche hanno criticato un suo vecchio video, dove lei ancora 18enne, sostiene il provino ad X Factor nel 2008. Così con una clip sulle storie Instagramdice: “Ho letto un po’ di commenti – dice la cantante – Commenti senza senso. Qualcuno mi ha detto che sono una piccola trans. Non sono una trans, ma se anche fosse, non sarebbe un’offesa. Che c’è di brutto?”. E ancora alle offese sul suo aspetto fisico, l’artista reduce dal successo di Sanremo in veste di co-conduttrice, sottolinea: “C’è chi dice ‘si vede che crescendo si è rifatta come tutte le altre’. Non mi sono rifatta. E anche qui non vedo dove sarebbe il problema”. E ancora sulle ...

