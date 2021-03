Death Stranding su Xbox Series X/S? Possibile grazie al nuovo browser Microsoft Edge Chromium (Di martedì 9 marzo 2021) Chi è iscritto ad Xbox Insider può accedere al browser web Microsoft Edge Chromium aggiornato su Xbox One e Xbox Series X/S. grazie al supporto migliorato della compatibilità, il browser eseguirà app per browser web come quelle per Google Stadia, Discord e altro, tra cui anche GeForce Now. Fondamentalmente, grazie alla compatibilità con GeForce Now i giocatori Xbox possono trasmettere in streaming molti dei loro giochi Steam sulla loro console, tra cui appunto Death Stranding e le versioni abilitate per il ray-tracing di Cybperunk 2077, Shadow of the Tomb Raider e altro ancora. GeForce Now supporta anche gli Epic Games Store, il che ... Leggi su eurogamer (Di martedì 9 marzo 2021) Chi è iscritto adInsider può accedere alwebaggiornato suOne eX/S.al supporto migliorato della compatibilità, ileseguirà app perweb come quelle per Google Stadia, Discord e altro, tra cui anche GeForce Now. Fondamentalmente,alla compatibilità con GeForce Now i giocatoripossono trasmettere in streaming molti dei loro giochi Steam sulla loro console, tra cui appuntoe le versioni abilitate per il ray-tracing di Cybperunk 2077, Shadow of the Tomb Raider e altro ancora. GeForce Now supporta anche gli Epic Games Store, il che ...

