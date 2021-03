Ardea, il bimbo autistico ottiene la carta d’identità e… le scuse del sindaco (Di martedì 9 marzo 2021) E’ finita nel migliore dei modi, la vicenda che ha visto – suo malgrado – protagonista un bimbo di 7 anni, invalido al 100% a causa di una forma di autismo. Daniela, la mamma del bambino, si era rivolta a noi in quanto, nonostante i ripetuti solleciti attraverso telefonate, mail e pec, non era riuscita ad anticipare l’appuntamento per ottenere la carta d’identità necessaria per aprire il conto corrente postale, fondamentale per far accreditare la pensione riconosciuta dall’Inps. I termini per presentare la documentazione, almeno secondo quanto era stato riportato nei documenti consegnati a Daniela, erano perentori: entro il 10 marzo. Ma l’appuntamento per la carta d’identità era il 10 giugno. Non appena pubblicato l’articolo, l’Assessore Alessandro Possidoni ha chiamato la nostra redazione, chiedendo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 marzo 2021) E’ finita nel migliore dei modi, la vicenda che ha visto – suo malgrado – protagonista undi 7 anni, invalido al 100% a causa di una forma di autismo. Daniela, la mamma del bambino, si era rivolta a noi in quanto, nonostante i ripetuti solleciti attraverso telefonate, mail e pec, non era riuscita ad anticipare l’appuntamento per ottenere lanecessaria per aprire il conto corrente postale, fondamentale per far accreditare la pensione riconosciuta dall’Inps. I termini per presentare la documentazione, almeno secondo quanto era stato riportato nei documenti consegnati a Daniela, erano perentori: entro il 10 marzo. Ma l’appuntamento per laera il 10 giugno. Non appena pubblicato l’articolo, l’Assessore Alessandro Possidoni ha chiamato la nostra redazione, chiedendo ...

