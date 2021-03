WhatsApp, state in guardia da questo messaggio: pericolosa truffa (Di lunedì 8 marzo 2021) In occasione della festa della donna, oggi 8 Marzo, potreste ricevere questo messaggio WhatsApp: prestate molta attenzione, si tratterebbe di una pericolosa truffa state in guardia da questo messaggio WhatsApp: pericolosa truffa (fonte pixabey)Un nuovo allarme che mette in guarda gli utenti della celebre applicazione riguardo ai possibili raggiri: in occasione della festa della donna, oggi 8 Marzo, potreste aver ricevuto o ricevere questo messaggio su WhatsApp, prestate attenzione, si tratterebbe di una truffa. Come si apprende da SkyTg24, infatti, starebbe circolando un nuovo ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 8 marzo 2021) In occasione della festa della donna, oggi 8 Marzo, potreste ricevere: premolta attenzione, si tratterebbe di unainda(fonte pixabey)Un nuovo allarme che mette in guarda gli utenti della celebre applicazione riguardo ai possibili raggiri: in occasione della festa della donna, oggi 8 Marzo, potreste aver ricevuto o riceveresu, preattenzione, si tratterebbe di una. Come si apprende da SkyTg24, infatti, starebbe circolando un nuovo ...

