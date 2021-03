Walt Disney guida i rialzi nel Dow30 (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Brilla Walt Disney, che passa di mano con un aumento del 4,37% collocandosi in vetta al principale paniere Dow30. A fare da assist alle azioni contribuisce la decisione della California di allentare le regole restrittive anti-Covid aprendo di fatto la strada alla riapertura di Disneyland su base limitata, nel mese di aprile. L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del creatore di Mickey Mouse più pronunciata rispetto all’andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato. Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Walt Disney. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, il colosso dell’intrattenimento evidenzia un andamento meno intenso della ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 marzo 2021) (Teleborsa) – Brilla, che passa di mano con un aumento del 4,37% collocandosi in vetta al principale paniere. A fare da assist alle azioni contribuisce la decisione della California di allentare le regole restrittive anti-Covid aprendo di fatto la strada alla riapertura diland su base limitata, nel mese di aprile. L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendlinesta del creatore di Mickey Mouse più pronunciata rispetto all’andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato. Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, il colosso dell’intrattenimento evidenzia un andamento meno intenso della ...

Advertising

fluperi : Disney punta forte su dati e programmatic per la vendita degli spazi pubblicitari sulle sue property - nocoldizbot : C'è una cosa che devo dirti: Non accettate i falsi, esigete sempre e solo videocassette originali Walt Disney Home Video - Joe911S : @TheExtremista Da sempre. Ed è peggiorata da quando hanno dato spazio a Walt Disney (che ha fatto più danni lui della Controriforma) - tavano_anna : RT @SaraSer62735405: La risata è senza tempo, la fantasia non ha età, e i sogni sono per sempre. Walt Disney - AperitivoWDW : #29 Nuovo episodio del podcast con le mie solite lamentele riguardo Harmonious, la situazione di Disneyland Califor… -