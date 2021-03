Uomini e donne anticipazioni: GEMMA e CATALDO, aspro confronto e poi… (Di lunedì 8 marzo 2021) Comincia una nuova settimana con Uomini e donne, il talk show dei sentimenti di Mediaset condotto da Maria De Filippi. In queste puntate assisteremo all’attesissimo confronto tra GEMMA e CATALDO, che andrà in scena dopo alcune settimane di conoscenza in cui i due hanno avuto il tempo di approfondire il loro rapporto. La Galgani non sembra soddisfatta del cavaliere, definito troppo appiccicoso e invadente. Pare infatti che CATALDO abbia cercato per tutta la serata un contatto fisico con la dama, che invece ha tenuto ben a distanza il corteggiatore, non ritenendo il caso di portare a uno step successivo la relazione. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) In studio GEMMA racconterà a tutti il comportamento di CATALDO, che a sua ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 8 marzo 2021) Comincia una nuova settimana con, il talk show dei sentimenti di Mediaset condotto da Maria De Filippi. In queste puntate assisteremo all’attesissimotra, che andrà in scena dopo alcune settimane di conoscenza in cui i due hanno avuto il tempo di approfondire il loro rapporto. La Galgani non sembra soddisfatta del cavaliere, definito troppo appiccicoso e invadente. Pare infatti cheabbia cercato per tutta la serata un contatto fisico con la dama, che invece ha tenuto ben a distanza il corteggiatore, non ritenendo il caso di portare a uno step successivo la relazione. Tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) In studioracconterà a tutti il comportamento di, che a sua ...

Advertising

DavidSassoli : Oggi in Europa le donne guadagnano in media il 14,1% meno degli uomini. Dall'inizio del lockdown, ancor più violen… - TeresaBellanova : Le donne si laureano di più e meglio degli uomini, ma sono più assenti nel mercato del lavoro. Come possiamo pensar… - ricpuglisi : 'Odio gli uomini'. Ah quindi va bene anche un libro intitolato 'Odio le donne'? #ottoemezzo - appuntidicarta : RT @Capelvenere1: Il caffè induce gli uomini a scherzare e sprecare il loro tempo,a scottarsi i baffi,e spendere il loro denaro,il tutto pe… - baronmensrights : Le discriminazioni contro le donne finiranno nel momento in cui le stesse dismetteranno i propri privilegi. E lo s… -