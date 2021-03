Un anno di pandemia. Il bilancio (ottimista) di Becchetti (Di lunedì 8 marzo 2021) Un anno fa l’inizio della pandemia cambiava in modo radicale il nostro mondo. In questo anno abbiamo pagato un prezzo drammatico (quasi centomila morti). Vediamo ora la luce in fondo al tunnel se, superando problemi logistici, riusciremo a vaccinare gran parte della popolazione entro l’estate. La tragedia ci ha insegnato tantissime cose. Possiamo lavorare molto di più a distanza, utilizzando strumenti digitali, diventando più ricchi di tempo e capaci di conciliare vita di relazioni e lavoro. Mai più (spero) la follia di viaggi andata e ritorno Roma-Milano con sei ore di treno per partecipare ad una sola riunione. Se abbiamo imparato la lezione saremo più produttivi (la velocità di circolazione di conoscenze e incontri aumenta perché a distanza è possibile incontrarsi in più e più frquentemente) e più padroni del nostro ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 marzo 2021) Unfa l’inizio dellacambiava in modo radicale il nostro mondo. In questoabbiamo pagato un prezzo drammatico (quasi centomila morti). Vediamo ora la luce in fondo al tunnel se, superando problemi logistici, riusciremo a vaccinare gran parte della popolazione entro l’estate. La tragedia ci ha insegnato tantissime cose. Possiamo lavorare molto di più a distanza, utilizzando strumenti digitali, diventando più ricchi di tempo e capaci di conciliare vita di relazioni e lavoro. Mai più (spero) la follia di viaggi andata e ritorno Roma-Milano con sei ore di treno per partecipare ad una sola riunione. Se abbiamo imparato la lezione saremo più produttivi (la velocità di circolazione di conoscenze e incontri aumenta perché a distanza è possibile incontrarsi in più e più frquentemente) e più padroni del nostro ...

