Tutte le rivelazioni shock di Meghan Markle durante l’intervista con Oprah Winfrey

Leggi su amica

(Di lunedì 8 marzo 2021) Suicidio. Razzismo. Cattiveria. Ingenuità. Bambini. Ecco cosa hanno dettoe il principe Harry aAveva promesso la madre dile interviste. Emantiene sempre la sua parola.andata in onda stanotte negli Stati Uniti è tutto quello che i sostenitori si aspettavano e i detrattori temevano. Perchée il principe Harry non hanno fatto sconti a nessuno. Anzi. Hanno raccontato la loro verità nella consapevolezza che «dall’altra parte» (come aveva detto lui a James Corden) avranno il loro bel daffare a sbrogliare la matassa. Ma ecco cosa hanno detto i Duchi di Sussex. E un paio di domande che questo show non può fare a meno di ...