Test Bahrain 2021, Ferrari: Leclerc e Sainz volano a Sakhir (Di lunedì 8 marzo 2021) Da Montecarlo a Bologna, tappa di ricongiungimento con la squadra, poi tutti alla volta del Bahrain su un jet privato, dove inizierà il 2021 al volante della Ferrari SF21 . Sterzi a parte: La bellezza ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 8 marzo 2021) Da Montecarlo a Bologna, tappa di ricongiungimento con la squadra, poi tutti alla volta delsu un jet privato, dove inizierà ilal volante dellaSF21 . Sterzi a parte: La bellezza ...

F2 - Test Sakhir, Giorno 1: Beckmann apre la stagione 2021 con Charouz David Beckmann ad aprile la stagione 2021 della Formula 2 . Il pilota di Charouz Racing System ha segnato il miglior tempo nella prima giornata di test collettivi della categoria a Sakhir, in Bahrain. Dan Ticktum è svettato invece durante la mattinata con Carlin. Il riassunto della mattina Il primo giorno è iniziato nel segno di Ticktum, il più ...

