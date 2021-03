Simona Ventura fa un appello, non sa come si è contagiata: Giovanni Terzi e la figlia positivi (Di lunedì 8 marzo 2021) Simona Ventura ha perso il suo Sanremo a causa del Covid, risultata positiva al tampone molecolare poco prima di partire per la città dei fiori (foto). A Storie Italiane il messaggio di Simona Ventura, la richiesta a tutti di non abbassare la guardia perché lei stessa non sa come ha fatto a contagiarsi. Positivo anche Giovanni Terzi, entrambi non hanno sintomi gravi, tutto abbastanza gestibile. Simona Ventura con un video per Storie Italiane si è rivolta a tutti: “Non abbassate la guardia per favore, capisco che è un anno che siamo chiusi dentro casa… Io sono una che girava con due mascherine, non so come l’ho contratto, può darsi perché mi sia toccata con le mani in faccia, lo faccio sempre. Se c’è da rimanere in casa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 8 marzo 2021)ha perso il suo Sanremo a causa del Covid, risultata positiva al tampone molecolare poco prima di partire per la città dei fiori (foto). A Storie Italiane il messaggio di, la richiesta a tutti di non abbassare la guardia perché lei stessa non saha fatto a contagiarsi. Positivo anche, entrambi non hanno sintomi gravi, tutto abbastanza gestibile.con un video per Storie Italiane si è rivolta a tutti: “Non abbassate la guardia per favore, capisco che è un anno che siamo chiusi dentro casa… Io sono una che girava con due mascherine, non sol’ho contratto, può darsi perché mi sia toccata con le mani in faccia, lo faccio sempre. Se c’è da rimanere in casa ...

