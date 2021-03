PS5 con raffreddamento a liquido è l' affascinante opera ingenieristica di un modder

(Di lunedì 8 marzo 2021) Unvietnamita ha costruito una console PlayStation 5personalizzata cone ha suggerito che presto la renderà disponibile per l'acquisto. Il creatore Nhenhophach ha costruito la console in due mesi, prima smontando una console PlayStation 5 e poi creando le varie parti personalizzate interne ed esterne. Ha poi assemblato il tutto con il sistema di. Questo tipo diè spesso più efficiente e meno rumoroso dei tradizionali sistemi diad aria. Come dimostrato dalle grandi dimensioni di PS5 standard, anche il modernoad aria occupa molto spazio. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : #PS5 con raffreddamento a liquido è realtà: ecco la creazione di un modder. - RpgBox77 : @Nicco2D Sarà così. Magari i giochi più importanti dopo uno/due anni arriveranno anche altrove, ma ci sta. L'impor… - PlayStationBit : Mancava solo la conferma ufficiale: l'upgrade da #PS4 a #PS5 di #KenaBridgeofSpirits sarà gratis @emberlab… - Multiplayerit : PS5: la versione custom con raffreddamento a liquido è un capolavoro d'ingegneria - RedBlack85 : PS5: YouTuber trasformano la console con raffreddamento a liquido e design Sci-Fi -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 con

...dollari - DDay.it Il quotidiano dell'hi - tech Twitter Facebook YouTube RSS Feed DDAY.it #oled #... essendo unico - non potrà mai esserci un altro primo tweet - registrato online eun ......- 74,99 Mediaworld - Day One Edition Xbox One - Xbox Series X - S - 74,99 Instant Gaming - Day One Edition PC - 39,69 Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte! Paginatutte ...Secondo la classifica di Famitsu, la Nintendo Switch continua a battere record su record in Giappone, con vendite superiori a quelle di PS5 e Xbox X/S ...Kena: Bridge of Spirits, l'upgrade next-gen sarà gratuito | Gli sviluppatori di Emeber Lab confermano che il passaggio da PS4 a PS5 sarà gratis.