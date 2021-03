Probabili formazioni Roma-Shakhtar Donetsk | andata ottavi Europa League 2020 2021

(Di lunedì 8 marzo 2021) Ledi, match dell’deglidi finale di. Fischio d’inizio alle 21:00 di giovedì 11 marzo nella cornice dello stadio Olimpico. Dopo la qualificazione ottenuta a scapito del Braga, la squadra di Paulo Fonseca cerca un risultato favorevole in vista del match di ritorno in programma giovedì 18 marzo. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go.– Difficile il recupero di Ibanez. Spazio a Mancini, Smalling e Kumbulla con Cristante che potrebbe tornare a centrocampo al fianco di uno tra Diawara e Villar con lo spagnolo favorito. Mkhitaryan e Pellegrini ...

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

... VSPVVP Ultima : Gil Vicente - Porto 0 - 2, 06/03 Prossima : Juventus - Porto (UEFA Champions League ritorno ottavi), 09/03 Situazione attuale : 2° in LigaL'ultima sfida della ...... SSSVSV Ultima : Elche - Siviglia 2 - 1, 06/03 Prossima : Dortmund - Siviglia (UEFA Champions League ritorno ottavi), 09/03 Situazione attuale : 4° in LigaTutti i gol di Haaland ...Giornata di vigilia in casa Juventus, la squadra di Andrea Pirlo sarà di scena domani sera all'Allianz Stadium di Torino contro il Porto, gara di ritorno Le ultime di formazione in vista della sfida d ...La partita di andata si è giocata in settembre, con il fattore campo rispettato e vittoria interna col punteggio di 3-1. Guardando le ultime 10 partite tra i club, inclusa la finale di coppa dello sco ...