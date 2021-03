Poche donne nella diplomazia Ue La strigliata di Smith a Borrell

Leggi su formiche

(Di lunedì 8 marzo 2021) Dopo due– Catherine Ashton e Federica Mogherini – è toccato a un uomo, Josep, guidare laeuropea. E ora il “club dei ragazzi” dell’ex ministro spagnolo “domina la politica estera dell’Unione europea”. È la conclusione a cui è arrivato Politico, uno dei giornali più lettibolla di Bruxelles, che infilza l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, sulla parità di genere in occasione dell’8 marzo, la giornata internazionale della donna. I dati contenuti in un rapporto parlamentare redatto dall’eurodeputata dei Verdi tedeschi Hannah Neumann parlano chiaro: nel Servizio europeo per l’azione esterna (a capo del qualeha recentemente chiamato l’italiano Stefano Sannino, già ambasciatore in Spagna, come segretario generale) gli ...