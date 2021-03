Morto in un incidente di elicottero Olivier Dassault, deputato dei Republicains e figlio dell’industriale dell’aeronautica Serge (Di lunedì 8 marzo 2021) E’ Morto a 69 anni in un incidente di elicottero non lontano da Deauville, in Normandia, Olivier Dassault, deputato della destra dei Republicains e figlio dell’industriale dell’aeronautica e degli elicotteri Serge Dassault. Il presidente Emmanuel Macron ha twittato che “amava la Francia. Capitano d’industria, deputato, amministratore locale, comandante in aviazione: durante tutta la sua vita ha sempre servito il nostro paese, valorizzandone le qualità. La sua morte improvvisa è una grande perdita”. Olivier Dassault era figlio dell’industriale, uomo d’affari, politico e miliardario ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) E’a 69 anni in undinon lontano da Deauville, in Normandia,della destra deie degli elicotteri. Il presidente Emmanuel Macron ha twittato che “amava la Francia. Capitano d’industria,, amministratore locale, comandante in aviazione: durante tutta la sua vita ha sempre servito il nostro paese, valorizzandone le qualità. La sua morte improvvisa è una grande perdita”.era, uomo d’affari, politico e miliardario ...

