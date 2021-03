Moda: per Mango ricavi in calo a 1,8 mld nel 2020 ma boom ecommerce (Di lunedì 8 marzo 2021) Milano, 8 mar. (Adnkronos) – L’anno del Covid19 è stato complesso per il gruppo dell’abbigliamento Mango. I ricavi dell’esercizio sono stati 1,84 miliardi contro i 2,37 miliardi del 2019, l’anno del fatturato record per la compagnia. L’ebitda, dopo l’applicazione della normativa Ifrs-16, si attesta a 193 milioni di euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 8 marzo 2021) Milano, 8 mar. (Adnkronos) – L’anno del Covid19 è stato complesso per il gruppo dell’abbigliamento. Idell’esercizio sono stati 1,84 miliardi contro i 2,37 miliardi del 2019, l’anno del fatturato record per la compagnia. L’ebitda, dopo l’applicazione della normativa Ifrs-16, si attesta a 193 milioni di euro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

