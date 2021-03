Mara Venier inviperita in diretta a Domenica In attacca la producer degli Extraliscio «Signora, se dia una calmata» (Di lunedì 8 marzo 2021) Mara Venier, a Domenica In, furiosa contro Elisabetta Sgarbi: «Signora, se dia una calmata, che è meglio». Elisabetta Sgarbi, produttore degli Extraliscio, aveva attaccato “zia Mara” per il trattamento riservato alla ‘sua’ band: ««La scortesia e la mancanza di attenzione degli autori e della conduttrice di Domenica In è senza scuse: invitano settimane prima gli Extraliscio (un gruppo di 6 musicisti più un tecnico) alla trasmissione, li fanno fermare un giorno in più a Sanremo, li convocano prima alle 16.30, poi alle 15.30, li sottopongono ai tamponi, e poi li rimandano a casa, senza farli esibire e senza fargli dire una parola sulla loro presenza a Sanremo», attacca ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 8 marzo 2021), aIn, furiosa contro Elisabetta Sgarbi: «, se dia una, che è meglio». Elisabetta Sgarbi, produttore, avevato “zia” per il trattamento riservato alla ‘sua’ band: ««La scortesia e la mancanza di attenzioneautori e della conduttrice diIn è senza scuse: invitano settimane prima gli(un gruppo di 6 musicisti più un tecnico) alla trasmissione, li fanno fermare un giorno in più a Sanremo, li convocano prima alle 16.30, poi alle 15.30, li sottopongono ai tamponi, e poi li rimandano a casa, senza farli esibire e senza fargli dire una parola sulla loro presenza a Sanremo»,...

