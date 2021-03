LIVE Inter-Atalanta 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | ci prova Zapata!

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21’che gioca prevalentemente nella parte di centrocampo dell’ma non riesce ancora ad arrivare al tiro in modo pulito. 19? Zapatail tiro da posizione impossibile, pallone fuori. 17? Romero rischia con un retropassaggio, Sportiello di testa evita problemi. 15?che comanda il gioco in questo momento. 13?cheora il possesso palla offensivo. 11? Gosensa mettere in mezzo dalla sinistra, Zapata non arriva all’appuntamento con il pallone. 9? Pessina va in pressione in marcatura in fase di non possesso. 7? Squadre che corrono ma ancora non riescono a trovare le due punte. 5? Pressing altissimo dell’, ma ...