La DP Noleggi SG Volley 1997 concede il bis, tre a zero all’Elisa Volley Pomigliano (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – Seconda vittoria consecutiva della DP Noleggi SG Volley nel campionato di serie C femminile, che supera l’Elisa Volley Pomigliano in tre set e si porta a quota 6 punti in classifica. Prestazione di carattere per la formazione dei coach Pericolo-Palermo, che, dopo un primo set in sordina, ha preso prepotentemente in mano le redini della gara chiudendo con un perentorio 3-0 che non ammette repliche. Da registrare l’esordio di Veronica Masella tra le diavole rosse. La brava ed esperta palleggiatrice non ha potuto dire di no alla chiamata del Presidente Camerlengo che si è adoperato in prima persona per convincerla a tornare in campo e dare una mano in questo difficile torneo. “C’è ancora tanto da fare e molto su cui lavorare, ma ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – Seconda vittoria consecutiva della DPSGnel campionato di serie C femminile, che supera l’Elisain tre set e si porta a quota 6 punti in classifica. Prestazione di carattere per la formazione dei coach Pericolo-Palermo, che, dopo un primo set in sordina, ha preso prepotentemente in mano le redini della gara chiudendo con un perentorio 3-0 che non ammette repliche. Da registrare l’esordio di Veronica Masella tra le diavole rosse. La brava ed esperta palleggiatrice non ha potuto dire di no alla chiamata del Presidente Camerlengo che si è adoperato in prima persona per convincerla a tornare in campo e dare una mano in questo difficile torneo. “C’è ancora tanto da fare e molto su cui lavorare, ma ...

