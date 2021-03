Grave incidente sulla Pontina, auto contro Camion: un ferito e strada chiusa (Di lunedì 8 marzo 2021) Grave incidente sulla strada statale 148 Pontina, dove un auto e un Camion si sono scontrati e si sono bloccati al centro della carreggiata. L’incidente è avvenuto all’altezza di Aprilia, al chilometro 38,700.La Pontina è temporaneamente chiusa in direzione Roma. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Casalazzara. Nel sinistro, che ha coinvolto un mezzo pesante, successivamente intraversato, ed una autovettura, si registra un ferito. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. su Il Corriere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 marzo 2021)statale 148, dove une unsi sono scontrati e si sono bloccati al centro della carreggiata. L’è avvenuto all’altezza di Aprilia, al chilometro 38,700.Laè temporaneamentein direzione Roma. Il traffico è deviatoviabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Casalazzara. Nel sinistro, che ha coinvolto un mezzo pesante, successivamente intraversato, ed unavettura, si registra un. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. su Il Corriere ...

Advertising

CorriereCitta : Grave incidente sulla Pontina, auto contro Camion: un ferito e strada chiusa - LaTiger1 : RT @byredo2020: @marta_pellizzi Aveva già espresso tutta l’impotenza immaginabile mesi fa . Doveva essere visitata nelle sedi opportune INP… - byredo2020 : @marta_pellizzi Aveva già espresso tutta l’impotenza immaginabile mesi fa . Doveva essere visitata nelle sedi oppor… - giusnico19511 : Domani 8 marzo, si festeggia la festa della donna. Secondo me piu' che una festa è una ricorrenza in riferimento a… - MassimoFamularo : @vierati Siamo d'accordo che comunicato non vale come pubblicazione. Però per valutare quanto grave sia l'omissione… -

Ultime Notizie dalla rete : Grave incidente SS107, grave incidente: piccola Gaia ancora in ospedale. Città in lutto per il padre Nel grave incidente sulla SS107 di sabato scorso, 6 marzo, ha perso la vita un uomo di 48 anni e sono rimaste ferite 2 persone tra cui una bambina di 10 anni , figlia dell'uomo, trasportata in elisoccorso ...

Guinea Equatoriale, quattro esplosioni 20 morti e 600 feriti Si temeva un terremoto, poi si era addirittura sparsa la voce di un bombardamento o di un grave attentato. Guinea, si contano i morti In realtà è stato un incidente drammatico sulle cui cause si sta ...

SS107, grave incidente: piccola Gaia ancora in ospedale. Città in lutto per il padre Zoom24.it Incidente a Torino Falchera: auto tocca la rotonda, si ribalta e finisce sul marciapiedi. Grave il conducente Brutto incidente nella serata di ieri, domenica 7 marzo 2021, in strada Cuorgnè a Torino. All'altezza di via delle Querce una Fiat Panda ha toccato il centro della rotonda, si è ribaltata e ha termina ...

Incidente in monopattino: in ospedale Un episodio del tutto analogo è accaduto all’1.30 della notte precedente in via San Gregorio, a due passi da corso Buenos Aires: un trentenne è caduto dal monopattino, battendo con violenza la testa e ...

Nelsulla SS107 di sabato scorso, 6 marzo, ha perso la vita un uomo di 48 anni e sono rimaste ferite 2 persone tra cui una bambina di 10 anni , figlia dell'uomo, trasportata in elisoccorso ...Si temeva un terremoto, poi si era addirittura sparsa la voce di un bombardamento o di unattentato. Guinea, si contano i morti In realtà è stato undrammatico sulle cui cause si sta ...Brutto incidente nella serata di ieri, domenica 7 marzo 2021, in strada Cuorgnè a Torino. All'altezza di via delle Querce una Fiat Panda ha toccato il centro della rotonda, si è ribaltata e ha termina ...Un episodio del tutto analogo è accaduto all’1.30 della notte precedente in via San Gregorio, a due passi da corso Buenos Aires: un trentenne è caduto dal monopattino, battendo con violenza la testa e ...