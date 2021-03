ESORDIO IN SERIE B A 18 ANNI PER L’ATTACCANTE SECLI (Di lunedì 8 marzo 2021) C’è la Bio di un nostro giovane da aggiornare. Federico SECLI, attaccante, ha esordito in SERIE B nei minuti finali di Monza-Pordenone. Secondo 2002 a farlo nell’annata in corso dopo Aldo Banse (con il Cittadella, nel frattempo salito a quota 3 presenze). Una nuova grande soddisfazione per il club neroverde, che ha visto crescere il ragazzo (di Cividale) dal 2016/17 a oggi nel Settore Giovanile (con una parentesi al Bologna). Arrivato a Pordenone nel luglio 2016, in particolare, il 21 giugno 2018 si è laureato campione d’Italia Under 17 (sotto età) e ha trascinato in finale per il titolo l’Under 16. Il 30 settembre scorso, in Coppa Italia con il Casarano, SECLI aveva debuttato nei professionisti segnando uno splendido gol e giocando poi nuovamente in Coppa con il Monza. Con la Primavera, invece, quest’anno ha realizzato 2 reti in 3 ... Leggi su udine20 (Di lunedì 8 marzo 2021) C’è la Bio di un nostro giovane da aggiornare. Federico, attaccante, ha esordito inB nei minuti finali di Monza-Pordenone. Secondo 2002 a farlo nell’annata in corso dopo Aldo Banse (con il Cittadella, nel frattempo salito a quota 3 presenze). Una nuova grande soddisfazione per il club neroverde, che ha visto crescere il ragazzo (di Cividale) dal 2016/17 a oggi nel Settore Giovanile (con una parentesi al Bologna). Arrivato a Pordenone nel luglio 2016, in particolare, il 21 giugno 2018 si è laureato campione d’Italia Under 17 (sotto età) e ha trascinato in finale per il titolo l’Under 16. Il 30 settembre scorso, in Coppa Italia con il Casarano,aveva debuttato nei professionisti segnando uno splendido gol e giocando poi nuovamente in Coppa con il Monza. Con la Primavera, invece, quest’anno ha realizzato 2 reti in 3 ...

Ultime Notizie dalla rete : ESORDIO SERIE Asd Ginnastica Riccione, 5° posto nella 1a prova del Campionato di A2 GAF Ottimo esordio per la squadra di Artistica della Asd Ginnastica Riccione all'esordio in serie A2 . Nella prima prova del Campionato FGI che si è svolta ad Ancona , le riccionesi sono piazzate al 5° posto in classifica su 12 squadre partecipanti con il buonissimo punteggio di ...

Ginnastica Riccione, 5° posto ad Ancona nella prima prova del Campionato di Serie A2 Ottimo esordio per la squadra di Artistica della Asd Ginnastica Riccione all'esordio in serie A2. Nella prima prova del Campionato FGI che si è svolta ad Ancona, le riccionesi sono piazzate al 5° posto in classifica su 12 squadre partecipanti con il buonissimo punteggio di ...

Serie B: esordio con vittoria per il Basket Pegli Genova24.it ESORDIO IN SERIE B A 18 ANNI PER L’ATTACCANTE SECLI C’è la Bio di un nostro giovane da aggiornare. Federico Secli, attaccante, ha esordito in Serie B nei minuti finali di Monza-Pordenone. Secondo 2002 ...

Il derby è giallorosso! La Lecce Women porta a casa i 3 punti E’ giallorosso il derby di Puglia di serie C. Il Lecce Women si impone 1-0 sull’Apulia Trani grazie alla rete realizzata al 33' da Sharon Cazzato, ben assistita nella circos ...

E' giallorosso il derby di Puglia di serie C. Il Lecce Women si impone 1-0 sull'Apulia Trani grazie alla rete realizzata al 33' da Sharon Cazzato, ben assistita nella circos ...