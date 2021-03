Enologia | 7 mld di litri di vino fermi in cantina a causa delle chiusure imposte dal Covid Sos di Coldiretti

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 8 marzo 2021) Oltre 6,9 miliardi didisononelle cantine italiane per effetto della chiusura di ristoranti, bar ed enoteche in Italia e all’estero che ha fatto crollare i consumi fuori casa con gravi difficoltà per il settore vitivinicolo italiano in particolar modo quello legato ai vini a denominazioni di origine e indicazione geografica, a maggior valore aggiunto. E’ quanto denuncia lanel sottolineare che al 31 gennaio 2021 ci sono almeno 150 milioni diin più rispetto allo scorso anno secondo l’ultimo aggiornamento reso disponibile dal MinisteroPolitiche Agricole. La diffusione dei contagi fa prevedere una aggravamento della situazione per il prolungamentomisure di contenimento con un forte squilibrio di mercato che rischia di ...