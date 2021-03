“È tutto vero…”. Pippa Middleton, dopo tante voci, è ufficiale: la conferma arriva proprio dalla famiglia (Di lunedì 8 marzo 2021) Il magazine britannico Page Six lo aveva rivelato già lo scorso dicembre. Allora era solo una indiscrezione. Adesso arriva la conferma: la notizia riguarda Pippa Middleton, la sorella di Kate. E a mettere nero su bianco è stata la mamma, Carole Middleton, che in un’intervista a Good Housekeeping ha fatto sapere: “Spero di vedere la mia famiglia più di quanto ho potuto fare l’anno scorso, incluso, ovviamente, il mio nuovo nipote”. Pippa Middleton aspetta un altro bambino. La sorella di Kate è sposata dal 2017 con James Mattew: i due vivono a Londra e sono già genitori del piccolo Arthur Michael William, nato nel 2018 come il cugino, il principe Louis. Stando a quanto scrive Page Six, la famiglia starebbe per acquistare una grande tenuta ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 marzo 2021) Il magazine britannico Page Six lo aveva rivelato già lo scorso dicembre. Allora era solo una indiscrezione. Adessola: la notizia riguarda, la sorella di Kate. E a mettere nero su bianco è stata la mamma, Carole, che in un’intervista a Good Housekeeping ha fatto sapere: “Spero di vedere la miapiù di quanto ho potuto fare l’anno scorso, incluso, ovviamente, il mio nuovo nipote”.aspetta un altro bambino. La sorella di Kate è sposata dal 2017 con James Mattew: i due vivono a Londra e sono già genitori del piccolo Arthur Michael William, nato nel 2018 come il cugino, il principe Louis. Stando a quanto scrive Page Six, lastarebbe per acquistare una grande tenuta ...

