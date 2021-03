Draghi: “Nuovo peggioramento dell’emergenza, scelte meditate ma rapide. Con accelerazione dei vaccini via d’uscita non lontana. Dosi prima ai più fragili” (Di lunedì 8 marzo 2021) Di fronte al “Nuovo peggioramento dell’emergenza sanitaria”, ognuno “deve fare la propria parte”. A partire dal governo, che ha il compito di “salvaguardare con ogni mezzo la vita degli italiani” senza lasciare “nulla di intentato”, prendendo scelte “meditate, ma rapide“. A più di due settimane dal suo ultimo intervento pubblico, Mario Draghi torna a parlare ai cittadini. E lo fa attraverso un videomessaggio inviato alla conferenza “Verso una Strategia nazionale sulla parità di genere” in occasione della Giornata internazionale della donna. Il premier parte dalla situazione della pandemia per rinnovare il suo appello all’unità del Paese: “Questo non è il momento di dividerci o di riaffermare le nostre identità. Ma è il momento di dare una risposta alle tante persone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 marzo 2021) Di fronte al “sanitaria”, ognuno “deve fare la propria parte”. A partire dal governo, che ha il compito di “salvaguardare con ogni mezzo la vita degli italiani” senza lasciare “nulla di intentato”, prendendo, ma“. A più di due settimane dal suo ultimo intervento pubblico, Mariotorna a parlare ai cittadini. E lo fa attraverso un videomessaggio inviato alla conferenza “Verso una Strategia nazionale sulla parità di genere” in occasione della Giornata internazionale della donna. Il premier parte dalla situazione della pandemia per rinnovare il suo appello all’unità del Paese: “Questo non è il momento di dividerci o di riaffermare le nostre identità. Ma è il momento di dare una risposta alle tante persone ...

Advertising

fanpage : Un nuovo lockdown non è più tabù per il nuovo governo Draghi. Ecco quando potrebbe arrivare la decisione.… - ilriformista : Due mesi per rifare il #RecoveryPlan ‘scritto’ da Conte e soci, al Mef la cabina di regia per ripensare i progetti - riotta : Il Presidente del Consiglio, Mario #Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo #Figliuolo nu… - bollettinoADAPT : RT @RadioRadicale: Il riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali e il nuovo Governo #Draghi. Focus con @AndreaZoppo di @adaptl… - adaptland : RT @RadioRadicale: Il riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali e il nuovo Governo #Draghi. Focus con @AndreaZoppo di @adaptl… -