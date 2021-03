Draghi | emergenza peggiora | ma con vaccini via d' uscita non lontana

(Di lunedì 8 marzo 2021) Il primo intervento pubblico del presidente del Consiglio Marioè un videomessaggio in occasione della Festa delle donne, alla conferenza "Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere". ...

MediasetTgcom24 : Draghi: 'L'emergenza Covid peggiora, ognuno faccia la propria parte' #MarioDraghi - petergomezblog : Draghi: "Nuovo peggioramento dell'emergenza, scelte meditate ma rapide. Con accelerazione dei vaccini via d'uscita… - riotta : Il Presidente del Consiglio, Mario #Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo #Figliuolo nu… - luisaloffredo28 : #Draghi alla conferenza sulla #paritàdigenere: 'Un anno fa Italia in zona rossa, oggi emergenza analoga'. Il videom…

...Marioin un videomessaggio alla conferenza 'Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere'. 'Ci troviamo tutti di fronte, in questi giorni, a un nuovo peggioramento dell'...Mai avremmo pensato che un anno dopo ci saremmo trovati a fronteggiare unanaloga e che ... Così il presidente del Consiglio, Mario, nel videomessaggio inviato alla Conferenza 'Verso ...ROMA, 08 MAR - "Ci troviamo tutti di fronte, in questi giorni, a un nuovo peggioramento dell'emergenza sanitaria. Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus. Ma soprattutt ...Milano, 8 mar. (askanews) - 'Azioni mirate e profonde riforme sono necessarie per coinvolgere pienamente le donne nella vita economica, sociale ...