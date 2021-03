Donne che abbattono muri | utilizzare l’esistente per soluzioni innovative

Leggi su ilblogdellestelle

(Di lunedì 8 marzo 2021) Saggista sui temi dell’innovazione, Alessandro Cacciato da oltre venti anni lavora presso il sistema delle Camere di Commercio dove si occupa di promozione e formazione nel settore dell’impresa digitale. È relatore in numerosi convegni e workshop in Italia e all’estero sui temi dell’innovazione. Dal 2017 collabora in progetti di riattivazione urbana. È autore dei libri: “Il Sud Vola. Viaggio tra startup e giovani innovatori. E la pubblica amministrazione?” (2015 – Medinova Editore), “Il Petrolio? Meglio sotto terra” (2016 – Street Lib Editore), “La Sindrome del Gattopardo” (2021 – Rubbettino Editore). Giovedì 11 marzo alle ore 21, Alessandro Cacciato sarà relatore del settimo incontro del percorso di formazione “Ambasciatori della partecipazione”. Registrati QUI per partecipare e ascoltare il suo intervento! Davanti ad un foglio di carta bianco, come possiamo iniziare a sviluppare ...