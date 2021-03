Covid, Zaia (Veneto): “Tranne in casi estremi niente chiusure per fascia 0-6 anni” (Di lunedì 8 marzo 2021) "Anticipiamo già che per la fascia 0-6 anni non verranno chiuse le scuole, Tranne in casi estremi, dove ci sia un'infezione dilagante nell'asilo o nella scuola elementare". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 8 marzo 2021) "Anticipiamo già che per la0-6non verranno chiuse le scuole,in, dove ci sia un'infezione dilagante nell'asilo o nella scuola elementare". L'articolo .

Advertising

mattinodipadova : Zaia: 'C'è una crescita visibile delle curve in alcune province'. Dopo la riunione con i direttore generali varato… - nuova_venezia : Zaia: 'C'è una crescita visibile delle curve in alcune province'. Dopo la riunione con i direttore generali varato… - orizzontescuola : Covid, Zaia (Veneto): “Tranne in casi estremi niente chiusure per fascia 0-6 anni” - CorriereAlpi : Zaia: 'C'è una crescita visibile delle curve in alcune province'. Dopo la riunione con i direttore generali varato… - tribuna_treviso : Zaia: 'C'è una crescita visibile delle curve in alcune province'. Dopo la riunione con i direttore generali varato… -