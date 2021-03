Allarme Contagi, La Previsione di Galli: Sarà Una Settimana Difficile (Di lunedì 8 marzo 2021) L’infettivologo Massimo Galli si aspetta una Settimana Difficile per quanto riguarda i Contagi. “La realtà dei fatti ci dice che le misure previste dall’ultimo Dpcm non bastano” dichiara nel corso ... Leggi su youreduaction (Di lunedì 8 marzo 2021) L’infettivologo Massimosi aspetta unaper quanto riguarda i. “La realtà dei fatti ci dice che le misure previste dall’ultimo Dpcm non bastano” dichiara nel corso ...

Advertising

salernotoday : Battipaglia, la moglie muore per Covid: il marito stroncato da infarto. Allarme contagi a Scafati… - StefaniaFalone : Roma, mappa contagi quartieri: allarme a Roma nord (da Primavalle al Trieste-Salario), situazione critica a Centoce… - ilmessaggeroit : Roma, mappa contagi quartieri: allarme a Roma nord da Primavalle al Trieste-Salario, ancora situazione critica a Ce… - FedericoPostet : Segnalo che cotal @Alberto_Gerli ha appena asserito a @100Milan_R24 su @Radio24_news che 'per il 20 marzo dobbiamo… - PaolaMessina19 : RT @parpinellivo: #Covid, vertice per una nuova stretta. Spunta l'ipotesi dei weekend 'chiusi'. L'allarme dopo i dati dello scorso fine set… -