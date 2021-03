Adidas regala scarpe per la Festa della donna? Attenzione, è una truffa (Di lunedì 8 marzo 2021) Bisogna stare attenti a non cadere nella trappola: si riceve il messaggio con la presunta iniziativa di Adidas, con scarpe gratis per l'8 marzo. truffa delle finte scarpe dell’Adidas nel giorno della Festa della donna su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 8 marzo 2021) Bisogna stare attenti a non cadere nella trappola: si riceve il messaggio con la presunta iniziativa di, congratis per l'8 marzo.delle fintedell’nel giornosu Notizie.it.

Advertising

infoitscienza : Adidas regala un milione di paia di scarpe per la festa della donna: ma è una truffa WhatsApp - tuttoatalanta : 'Adidas regala scarpe per la Festa della donna', attenzione alla truffa su WhatsApp - infoiteconomia : Adidas regala scarpe per la festa della donna: attenzione è una truffa - infoitscienza : 'Adidas regala scarpe per la Festa della donna', attenzione alla truffa su WhatsApp -