Zaccheroni: “Pallone d’Oro a Lukaku? Non mi meraviglierei” (Di domenica 7 marzo 2021) Interessante intervista rilasciata da Alberto Zaccheroni ai microfoni di Tuttosport. L'ex mister ha parlato della lotta scudetto in Serie A soffermandosi sull'importante per l'Inter del bomber belga Romelu Lukaku che, secondo lui, potrebbe competere senza problemi per la vittoria del Pallone d'Oro...Zaccheroni e il Pallone d'Oro a Lukakucaption id="attachment 1054481" align="alignnone" width="655" Lukaku (getty images)/caption"Secondo me è un premio che deve essere assegnato al giocatore che sposta gli equilibri più di tutti. Sia tecnicamente che fisicamente, proprio perché anche quelle sono qualità importanti", ha detto Zaccheroni a proposito del Pallone d'Oro. "Se Lukaku può vincerlo? Io onestamente non mi ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 marzo 2021) Interessante intervista rilasciata da Albertoai microfoni di Tuttosport. L'ex mister ha parlato della lotta scudetto in Serie A soffermandosi sull'importante per l'Inter del bomber belga Romeluche, secondo lui, potrebbe competere senza problemi per la vittoria deld'Oro...e ild'Oro acaption id="attachment 1054481" align="alignnone" width="655"(getty images)/caption"Secondo me è un premio che deve essere assegnato al giocatore che sposta gli equilibri più di tutti. Sia tecnicamente che fisicamente, proprio perché anche quelle sono qualità importanti", ha dettoa proposito deld'Oro. "Sepuò vincerlo? Io onestamente non mi ...

