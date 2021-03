Sorpresa Pramac | sul codone della Ducati c' è il logo della Formula 1

(Di domenica 7 marzo 2021) Si può unire in qualche modo MotoGP e1? Apparentemente sembra impossibile tenere insieme due mondi così distanti. Tuttavia i test in Qatar hanno mostrato che in realtà esiste una soluzione. ...

Gazzetta_it : #MotoGP Sorpresa #Pramac: sul codone della #Ducati c'è il logo della #F1 -

Merito dell'ultima iniziativa della Ducati. La squadra, che punta sul francese Johann Zarco e sullo spagnolo Jorge Martin , ha trovato un espediente capace di abbinare i due ambiti.Un po' a, è Aleix Espargarò a chiudere davanti a tutti la prima giornata di test ufficiali della ... Sesta piazza per la Ducatidi Johann Zarco . MotoGP, Mir: 'Mi piace la scritta M1R,...Sorprende l'iniziativa della squadra satellite di Borgo Panigale in top class: una scelta legata ai buoni rapporti fra il team principal Paolo Campinoti e Claudio Domenicali, nuovo Ceo della Formula 1 ...Al via dei test del Qatar e con la stagione alle porte, i team in griglia mettono in mostra le loro nuove moto. Il motomondiale prende ...